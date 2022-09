Valendo vaga na final da Copa do Brasil, Corinthians recebe o Fluminense

Quem vencer, avança, e pega o Flamengo. Em caso de novo empate, a vaga na final será decidida nos pênaltis

Na noite desta quinta-feira (15), descobriremos quem estará na final da Copa do Brasil com o Flamengo. A bola rola a partir das 20h na Neo Química Arena para Corinthians e Fluminense, com transmissão do SporTV.

O jogo de ida, no Maracanã, terminou empatado em 2×2, e um novo empate hoje leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança, e pega o Flamengo, que passou pelo São Paulo com vitória em ambos os jogos.

No Brasileirão, as equipes têm um desempenho quase idêntico. O Fluminense ocupa a 4ª colocação com 45 pontos, enquanto o Corinthians está em 5º, com 44 pontos. No primeiro turno, a equipe carioca venceu o Timão por 4×0, com gols marcados por Manoel, Cano e Fred.

Corinthians

A equipe alvinegra está vivendo uma fase irregular, e com isso, saiu pela primeira vez do G4 do Brasileirão. Mas na Copa do Brasil, os paulistas se recuperaram bem nas quartas de final, quando passaram pelo Atlético Goianiense vencendo por 4×1 após perderem o jogo de ida por 2×0.

O técnico Vítor Pereira adotou uma estratégia diferente daquela que os treinadores costumam adotar antes de um mata-mata. O português resolveu utilizar os titulares buscando dar um maior entrosamento ao time considerado ideal. Apenas Renato Augusto e Fábio Santos foram poupados. Já Fagner, recuperado de lesão, vem entrando gradativamente para ganhar ritmo de jogo.

Fluminense

Depois de levar o empate em casa, o tricolor carioca tenta se recuperar para fazer o clássico na final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe está na zona que garante vaga direta para a Libertadores, mas acabou perdendo Nonato, um de seus titulares na janela europeia.

Além dele, Diniz também terá que pensar em um substituto para o André, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luan Freitas, Matheus Ferraz e David Duarte estão no departamento médico e também desfalcam a equipe.

Ficha técnica

Corinthians x Fluminense

Neo Química Arena, São Paulo-SP – 15/09/2022, às 20h – jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Guilherme Dias Camilo (FIFA – MG)

Quarto árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima – RS

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira – SC