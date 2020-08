URGENTE: Messi quer rescindir “unilateralmente” seu contrato com o Barcelona

PUBLICIDADE

O astro argentino Lionel Messi disse ao Barcelona nesta terça-feira, por meio de um ‘burofax’, usado para envio de documentos urgentes, que deseja “rescindir unilateralmente” seu contrato com o time catalão, disse um porta-voz do clube à AFP.

O jogador se apoiaria em uma cláusula em seu contrato pela qual poderia sair livremente do Barcelona no final da temporada, mas esta “expirou no último dia 10 de junho” então “o clube considera o contrato em plena vigência até 30 de junho de 2021”, disse esta fonte.

