UFC Brasília acontece em março no ginásio Nilson Nelson

Depois de quatro anos, Brasília recebe no dia 14 de março, o Ultimate Fighting Championship (UFC), um dos maiores eventos lutas do mundo. O público o MMA (Mixed Martial Arts) vai conferir 10 competições com atletas nacionais e internacionais. O ringue será montado no Ginásio Nilson Nelson e o principal duelo da noite será entre o peso-leve, o brasileiro Charles do Bronx e o americano Kevin Lee.

Charles do Bronx é o recordista de finalizações na história do UFC, com 13 no total, o brasileiro chega a Brasília com uma sequência de seis vitórias, sendo a última um nocaute sobre Jared Gordon, em novembro de 2019, em São Paulo. Já Kevin Lee, oitavo da divisão, foi escolhido como seu oponente no UFC Brasília. O americano, que tem no currículo vitórias sobre os brasileiros Edson Barboza e Francisco Massaranduba, vem de vitória por nocaute sobre Gregor Gillespie, em novembro.

“Estamos trazendo para a Capital Federal o maior evento de artes marciais mistas do mundo. O UFC Brasília terá lutas com astros nacionais e internacionais. Será um grande espetáculo esportivo que vai movimentar o turismo e desenvolver a economia local”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Leandro Cruz. Os ingressos já estão à venda.

Confira os duelos:

Kevin Lee x Charles “do Bronx” Oliveira

Demian Maia x Gilbert Durinho

Johnny Walker x Nikita Krylov

Jussier Formiga x Brandon Moreno

Amanda Ribas x Paige VanZant

Mayra Bueno x Maryna Moroz

Elizeu Zaleski x Aleksei Kunchenko

Francisco Massaranduba x John Makdessi

Rani Yahya x Enrique Barzola

Veronica Macedo x Bea Malecki

Com informações da Agência Brasília