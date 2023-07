Ucraniana vence russa em Mundial de Esgrima, mas é desclassificada por recusar aperto de mão

Depois de uma vitória evidente, a tetracampeã olímpica limitou-se a cumprir formalmente o árbitro, evitando fazê-lo com a adversária

A esgrimista Olga Kharlan, que se tornou a primeira ucraniana a enfrentar uma russa em quase um ano e meio no Mundial de Esgrima nesta quinta-feira (27), foi desclassificada por se recusar a apertar a mão de sua adversária após derrotá-la .

Depois de uma vitória evidente sobre Anna Smirnova, a tetracampeã olímpica limitou-se a cumprir formalmente o árbitro, evitando fazê-lo com a adversária.

A atleta russa então protestou e se recusou a deixar a quadra por quase uma hora após o fim do duelo.

Kharlan acabou sendo expulso pois a recusa em cumprir um adversário é penalizado com uma desqualificação, de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Esgrima (FIE).

A ucraniana havia aceitado o duelo esportivo contra Smirnova com a aprovação das autoridades de Kiev, no entanto, sua desclassificação mostra que não será fácil lidar com um assunto tão delicado.

A decisão foi seguida como “absolutamente escandalosa” por Mikhailo Podoliak, um próximo conselheiro do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Na quarta-feira (26), o esgrimista Igor Reizlin, compatriota de Kharlan, não havia conseguido entrar em quadra para enfrentar o russo Vadim Anojin.

Mas o Ministério do Esporte da Ucrânia interveio através de um decreto que estabeleceu uma virada por parte das autoridades de Kiev, que até então proibiam atletas de suas delegações oficiais de competir em torneios em que houvesse a participação de russos ou bielorrussos.

A medida vale apenas para “atletas que representam a Federação Russa ou a República da Bielorrússia”. Essa mudança permite que esportistas ucranianos possam competir com atletas sob bandeira neutra, o que vai ao encontro da recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI), seguido por várias federações internacionais, como a de esgrima (FIE), para reintegrar russos e bielorrussos na modalidade .

O decreto também afasta em parte a ameaça de permanência da Ucrânia nas Olimpíadas de Paris, hipótese que ganhou peso com a permanência de atletas ucranianos em várias competições de qualificação para o evento.

Entretanto, a Ucrânia ainda não tomou uma decisão oficial. “Estamos esperando a decisão final e se (os russos e bielorrussos) poderão participar ou não”, disse o ministro ucraniano dos Esportes e presidente do Comitê Olímpico Nacional, Vadym Gutzeit, ao jornal Le Monde na terça-feira (25).

Confirmação tardia

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, os atletas das duas nacionalidades não se enfrentaram, com exceção do tênis, em que os jogadores não fizeram parte de uma derrota oficial.

“Estou muito acompanhado de nossos tenistas e eu imagino em seu lugar, enfrentando pessoas cujo país bombardeia e mata nossos compatriotas”, disse Kharlan à AFP há algumas semanas, defendendo o poder enfrentar os russos.

Tetracampeã mundial e uma das estrelas do esporte ucraniano, o atleta não teve permissão para competir até a manhã de quinta-feira, após uma última reunião das autoridades esportivas ucranianas, disse à AFP um membro da associação sobre a ucraniana presente na cidade italiana .

A esgrima foi o primeiro esporte a permitir russos e bielorrussos em março. Tênis de mesa, canoagem e remo também seguiram as recomendações do COI, que havia recomendado seu retorno em março, sob bandeira neutra e em caráter individual.

