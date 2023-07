Pela primeira vez na história, Portugal vence na Copa do Mundo Feminina

Portugal chega aos 3 pontos e jogará a rodada final com chances de classificação. EUA e Holanda empataram e dividem a liderança

Na madrugada desta quinta-feira (27), a seleção de Portugal venceu uma partida pela primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina. Em jogo realizado no Estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia, as europeias venceram o Vietnã por 2 a 0, pela 2ª rodada do grupo E.

Com o resultado, Portugal chega aos 3 pontos e jogará a rodada final com chances de classificação. No mesmo grupo, Estados Unidos e Holanda empataram em 1 a 1 e dividem a liderança, ambas com 4 pontos. Na última rodada, as lusitanas enfrentam as norte-americanas. Já o Vietnã enfrenta a Holanda já eliminado.

O jogo entre Portugal e Vietnã foi decidido ainda na primeira etapa. As europeias acharam espaços e, logo aos 6′, Telma Encarnação abriu o placar. A goleira Kin Tran teve que trabalhar para que o estrago não fosse ainda maior, porém, aos 20′, Kika Nazareth ampliou.

A segunda etapa também foi de pressão e muitas chances perdidas, mas o placar não mudou mais, terminando 2 a 0 para as portuguesas.