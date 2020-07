TV de Portugal diz que Jorge Jesus e Benfica já têm acordo, e técnico deixará o Flamengo após final

PUBLICIDADE

Segundo informações do Sport TV, de Portugal, o clube português Benfica conseguiu fazer um acordo com o técnico do Flamengo. Jorge Jesus pode viajar neste sábado para seu país, após a final do Campeonato Carioca contra o fluminense.

O Sport TV afirmou ainda afirmou que o volante Gerson e o ponta esquerda Bruno Henrique também estão envolvidos na negociação. O Benfica está disposto a gastar até R$ 180 milhões pelos dois jogadores do Flamengo.

A diretoria do clube carioca ainda não tem o posicionamento de Jesus.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, prometeu ao Mister um time competitivo para lutar pela Champions League.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE