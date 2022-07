Com gols nos acréscimos, Atlético-MG e Cuiabá empatam pelo Brasileiro

O Atlético encerra o primeiro turno do Brasileiro neste domingo (24), em casa, contra o Corinthians. Já o Cuiabá visita o Coritiba na segunda

O Atlético Mineiro tinha a chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro e colocar pressão no Palmeiras, mas não soube aproveitá-la. Nesta quinta-feira (21), o Galo empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, pela 18ª rodada. Os dois gols saíram nos acréscimos do segundo tempo.

O Alvinegro foi aos mesmos 32 pontos do vice-líder Corinthians, mas fica atrás, na terceira posição, por ter uma vitória a menos. O Dourado continua na 15ª colocação, com 20 pontos, próximo à zona de rebaixamento.

Apesar de superar os 70% na posse de bola, o Atlético foi menos perigoso que o Cuiabá no primeiro tempo. Além de pouco assustar a meta do goleiro Walter, o Galo só não foi para o intervalo atrás no placar graças ao zagueiro Igor Rabello. Aos 42 minutos, ele salvou, em cima da linha, um chute do atacante Rodriguinho – que estava livre – próximo à pequena área, após cruzamento do meia Alesson.

O cenário pouco mudou na volta do intervalo, tanto que o Dourado quase abriu o placar aos 12 minutos, com Rafael Gava. O meia invadiu a área pela direita e encobriu o goleiro Everson, mas Igor Rabello, novamente, apareceu na linha para evitar o gol. O técnico Turco Mohammed promoveu as estreias do meia Pedrinho e dos atacantes Cristian Pavón e Alan Kardec para aproveitar a queda de ritmo do time da casa. Coube ao último colocar os mineiros à frente. Aos 48, o lateral Guilherme Arana cruzou rasteiro pela esquerda e Alan Kardec, na pequena área, completou para as redes.

A vitória parecia definida a favor dos visitantes, mas o Cuiabá, no lance seguinte, chegou ao empate. Aos 53 minutos, o meia Gabriel Pirani, outro estreante da noite, aproveitou a sobra na área e finalizou, evitando o tropeço do Dourado e frustrando as pretensões alvinegras.

O Atlético encerra o primeiro turno do Brasileiro neste domingo (24), às 18h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Corinthians. Na segunda-feira (25), às 20h, o Cuiabá visita o Coritiba no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Com informações da Agência Brasil