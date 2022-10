Torcida do Corinthians esgota ingressos para a final da Copa do Brasil

Na ida, as equipes empataram sem gols na capital paulista na última quarta (12). Por isso, quem vencer na volta será campeão

A torcida do Corinthians, em pouco mais de duas horas, esgotou toda a carga destinada aos visitantes para a decisão da Copa do Brasil, no Maracanã. O duelo contra o Flamengo está marcado para quarta-feira (19), às 21h45.

As 3.800 entradas começaram a ser comercializadas às 11h, sendo escalonados de acordo com a pontuação nos planos de sócio-torcedor. O clube divulgou uma nota informando o fim das vendas às 13h30, meia hora depois de abrir a segunda categoria das prioridades.

“Vamos juntos, time e torcida, em busca do título. Vai Corinthians!”, postou o clube em suas redes sociais.

Quem conseguiu o ingresso, ainda precisa fazer a retirada no Parque São Jorge. O posto de atendimento ao sócio estará aberto neste sábado (15) até às 17h e amanhã (16), das 10 às 17h.

Na ida, as equipes empataram sem gols na capital paulista na última quarta (12). Por isso, quem vencer na volta será campeão. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para a disputa de pênaltis.