Torcedores do Bahia criam campanha para ajudar ambulantes

Com o objetivo de reduzir o impacto da paralisação do futebol brasileiro para os ambulantes, alguns torcedores do Bahia, chamados de “Frente Esquadrão Tricolor”, criaram uma ação de incentivo com o nome de “Fiado Invertido”.

A pessoa interessada em participar compra um produto por meio de uma vaquinha online e recebe o produto no estádio quando a quarentena acabar. A campanha ganhou o slogan “compro, não nego, pego quando puder”.

Para Leonardo Dantas, integrante da Frente Esquadrão Popular, a iniciativa é importante porque muitos dos ambulantes que ficam nos arredores do estádio Fonte Nova só tem essa alternativa como fonte de renda.

“É importante chamar a atenção e colocar na lembrança das pessoas que tem essa galera que está passando por dificuldade. No que diz respeito à gestão do recurso, a gente preferiu dar autonomia pra eles decidirem. A gente conhece eles há algum tempo, sabemos da idoneidade deles e do poder de articulação, estão há muito tempo na fonte nova e conhecem todo mundo. Cada um tem sua realidade financeira e esse é um critério para distribuição. Ao final da campanha, eles vão identificar os que estão mais necessitados.Para nós, tricolores, a Fonte Nova é o lugar que nos conecta ao nosso grande amor. Para os vendedores ambulantes é, também, uma fonte de renda. Pensando neles, criamos a campanha”, afirmou Leonardo.

