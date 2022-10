Ansioso pelo título, Gabriel Menino pede ‘foco e inteligência’ ao Palmeiras

Com o título cada vez mais próximo, segurar a ansiedade vem sendo um adversário a mais no Palmeiras, sobretudo para os jogadores mais novos

Gabriel Menino é uma espécie de 12º jogador do Palmeiras, entrando no decorrer de todas as partidas do líder do Brasileirão. Na expectativa pela taça, o volante não esconde a ansiedade, revela que torceu muito pela conquista antecipada no meio de semana, mas cobra cabeça no lugar antes de a equipe encarar o Fortaleza, quarta-feira. A partida do Allianz Parque, agendada para quarta-feira, garante o hendecacampeonato em caso de vitória. O troféu pode até vir com tropeço, desde que o Inter não supere o América-MG, no mesmo dia.

“A ansiedade está lá em cima”, não esconde. “Eu estava assistindo à rodada na quarta-feira e fiquei comemorando e depois não comemorando”, se diverte. A frustração veio com a virada do Internacional sobre o Ceará. Mas agora, tudo depende exclusivamente do resultado palmeirense.

“Que bom que temos a oportunidade de decidir em casa. Será mais uma final para nós, é ganhar e, se Deus quiser, levar o título. Agora é foco e inteligência no que a gente quer e no nosso trabalho”, ressalta, engrandecendo a força do conjunto de Abel Ferreira.

“A gente é uma equipe que não conta só com os 11 titulares, conta com todo mundo e temos de estar sempre preparados. A gente treina e trabalha todos os dias para que quando cheguem as oportunidades, possamos estar pronto para dar o nosso melhor para ajudar o Palmeiras.”

Na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, Abel Ferreira focou o trabalho em atividades técnicas, com marcação sob pressão e passes em curto espaço para os reservas. Os titulares diante do Athletico-PR, na terça-feira, trabalharam finalizações e enfrentamento em campo reduzido.



