Torcedor do Flamengo-PI cria boneco para não assistir jogos sozinho

O boneco do torcedor foi apelidado de Zé Carioca

Francisco Malta, um devoto torcedor do Flamengo-PI, fez um retorno ao estádio Lindolfo Monteiro para apoiar seu clube do coração, desta vez na Série B do Campeonato Piauiense.

O torcedor decidiu trazer um amigo para compartilhar sua paixão pelo Flamengo-PI: seu próprio boneco personalizado, carinhosamente apelidado de Zé Carioca.

O torcedor viralizou no rebaixamento do time do coração, ele foi o único torcedor visto nas arquibancadas, mesmo com as condições climáticas adversas e uma dolorosa derrota por 7 a 1.