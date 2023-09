China propõe flexibilização de controles de dados transfronteiriços

Em reação à proposta, ações de tecnologia negociadas na Bolsa de Hong Kong fecharam em forte alta nesta sexta-feira, 29

O regulador de ciberespaço da China propôs a flexibilização dos controles de segurança de dados transfronteiriços, numa tentativa de impulsionar as atividades comerciais domésticas. De acordo com regras propostas pela Administração do Ciberespaço da China, transferências de dados ligadas a comércio internacional, colaboração acadêmica, manufatura global e atividades de marketing que não contenham informações pessoais ou dados importantes não precisariam mais passar por revisões de segurança ou obter autorização para ser concluídas.

O regulador publicou o esboço de regras em seu site, na noite da quinta-feira, 28, à espera de comentários públicos sobre o assunto.

Em reação à proposta, ações de tecnologia negociadas na Bolsa de Hong Kong fecharam em forte alta nesta sexta-feira, 29.

A da Alibaba Health Information Technology saltou 11% e a da JD Health avançou 7,8%.

Estadão Conteúdo