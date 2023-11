Tite recebe boas notícias no Flamengo e tem força máxima por sprint final

Após oito treinamentos durante a Data Fifa, o clube rubro-negro teve boas notícias e chega com força máxima

O Flamengo volta nesta quinta-feira (23) da última parada da temporada. Após oito treinamentos durante a Data Fifa, o clube rubro-negro teve boas notícias e chega com força máxima para o duelo com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Salvo por problemas de lesões ou suspensão, Tite tem à disposição as suas peças para seguir sonhando com o título do Brasileiro.

A tendência é que Tite repita a formação das últimas partidas, com dois jogadores nas pontas e Pedro no comando do ataque. Ayrton Lucas pode voltar.

Dos convocados, Tite ainda aguarda Pulgar, que fez movimentação mais leve no retorno ao Ninho, mas deve ter seu time ideal em campo. O chileno saberá melhor as condições antes da partida. Caso não jogue, Thiago Maia foi testado na vaga.

Os três foram relacionados. Arrascaeta treinou com o grupo no retorno, já que teve menos minutos pelo Uruguai. Varela, que nem foi utilizado nas Eliminatórias, também participou normalmente.

O Flamengo teve também o retorno dos pratas da casa Victor Hugo e Igor Jesus, que estavam em período de treinamentos com a seleção olímpica.

Allan e David Luiz ainda não foram relacionados, como apurou o UOL. Os dois fizeram a transição no começo da Data Fifa e voltaram a treinar com o grupo, mas não vão para esta partida. Ao lado deles, Gabigol também está fora por suspensão.

Dois pontos separam as equipes. O Massa Bruta é o quarto, com 59, enquanto o Fla é o sexto, com 57. O Botafogo, que também joga hoje (23), tem 60 e o Palmeiras 62.

Uma vitória pode recolocar o Rubro-Negro na briga por título.

“Trabalhamos muito para melhorar as pequenas coisas que tínhamos para melhorar. Trabalhamos, mas tem que sair para o jogo. Temos que trabalhar para fazer um grande trabalho, dar uma grande alegria à Nação, que vai estar lotando o Maraca seguramente. Estou muito confiante que vai ser um grande jogo e que vamos dar o melhor”, disse Rossi à FlaTV.

Sampaoli teve dificuldades para encontrar o time que considerava ideal. Esse foi um dos problemas durante a passagem dele pelo Fla. Com decisões em cima da hora, o processo foi desgastando internamente.

Tite tem outro modo de trabalho e só começou a mudar a equipe por conta dos desfalques por suspensão ou problemas físicos. Foi assim que encontrou o time ideal.

O treinador bancou Bruno Henrique entre os reservas para manter a equipe com dois pontas, com Luiz Araújo e Everton Cebolinha. A dupla ganhou a confiança e vai se mantendo entre os titulares. Até Thiago Maia, considerado absoluto no início, perdeu a vaga após cumprir suspensão.

A briga por vagas ajuda o Fla a se motivar na reta final do ano. O time recebeu diversas críticas na temporada por demonstrar pouca vontade em campo e a chegada do novo treinador com disputa por posição pode ajudar nesse sentido.

No momento, as laterais parecem ser o principal dilema para Tite. Ele já testou Wesley e Matheuzinho na direita e Filipe Luís e Ayrton Lucas na esquerda. O treinador também usou Varela pelos dois lados nos treinamentos.