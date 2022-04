Tite analisa grupo do Brasil e se vê mais maduro para segunda Copa

Para o técnico Tite, o grupo não apresenta novidade, mas mais importante que os rivais são o desempenho e a preparação da seleção para o torneio

A seleção brasileira conheceu nesta sexta-feira (1º) os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. Sérvia e Suíça, que também foram adversários em 2018, e Camarões compõem a chave do Brasil, que estreia no dia 24 contra os sérvios.

Para o técnico Tite, que comandou a equipe na Rússia há quatro anos, o grupo não apresenta novidade, mas mais importante que os rivais são o desempenho e a preparação da seleção para o torneio. “Novidade não é, em termos de nomes. O objetivo é sempre ligado na seleção brasileira, na consolidação e na construção dela. É um grau de dificuldade que os Mundiais nos trazem. O que posso te afirmar é que ter oito meses até a Copa é um tempo grande. Chegar lá num grande momento é fundamental”, afirmou o treinador, que compareceu ao sorteio realizado pela Fifa em Doha.

“Todas as seleções têm em comum a troca de treinador recentes, novos trabalhos vencedores, que classificaram as equipes para a Copa. Camarões sai perdendo no primeiro jogo, ganha no segundo e se classifica. Sérvia e Suíça tiram Portugal e Itália. É uma equipe com qualidade de jogo, os sérvios são conhecidos por essa qualidade. Tadic é o maior exemplo desse jogador”, disse o auxiliar Cleber Xavier.

No comando da seleção desde 2016, Tite classificou o Brasil para a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e, após passar da primeira fase da competição, levou a equipe às quartas de final, quando foi eliminado pela Bélgica, em derrota por 2 a 1.

Para sua segunda participação no torneio, o treinador de 60 anos se vê mais maduro. “Maturidade maior, uma consciência maior. A adrenalina e a expectativa são mais elaboradas, o aspecto mental, um pouco mais equilibrado. Não só no futebol, mas no dia a dia, relação com meus filhos, esposa, irmãos”, declarou o gaúcho.

A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo do Qatar contra a Sérvia em 24 de novembro. Na sequência, no dia 28, enfrentará a Suíça. Sua campanha na fase de grupos será encerrada no dia 2 de dezembro, diante de Camarões. O Mundial será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.