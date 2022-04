Fifa apresenta La’eeb, mascote oficial da Copa do Mundo 2022

O desenho da mascote se baseia em lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe e pertence a um ‘mascote verso’ paralelo

Durante o sorteio da Copa do Mundo do Qatar a Fifa apresentou a mascote deste Mundial, o La’eeb. Em árabe essa palavra significa “jogador super habilidoso”, de acordo com a entidade.

O desenho da mascote se baseia em lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe. Segundo foi divulgado pela Fifa, La’eeb pertence a um ‘mascote verso’ paralelo. Além disso, a mascote encoraja todos a acreditarem em si mesmos e acredita que ‘Agora é tudo’.

“Encorajamos todos a imaginar como é (o ‘mascote verso’). Temos certeza de que os fãs de todos os lugares vão adorar essa personagem divertida e brincalhona. La’eeb desempenhará um papel vital ao envolver torcedores jovens e velhos na experiência do Qatar na Copa do Mundo da FIFA”, disse Khalid Ali Al Mawlawi, vice-diretor geral de marketing, comunicações e experiência em torneios do Comitê Supremo de Entrega e Legado.

Ainda de acordo com o comunicado publicado pela Fifa, os fãs em breve poderão baixar GIFs e figurinhas de La’eeb por meio das redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp e Snapchat.

A mascote estará presente em todos os ‘lugares Fifa’ durante o torneio, que acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro deste ano.