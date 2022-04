Tite aprova grupo do Brasil e vibra com estreia mais tarde na Copa do Mundo

Com um único jogo diante de europeus no atual ciclo, Tite terá na fase de grupos duas seleções daquele continente que precisou encarar no Mundial de 2018

A comissão técnica da seleção brasileira ficou satisfeita com o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do Catar, que colocou Sérvia, Suíça e Camarões no caminho do Brasil na primeira fase. Com um único jogo diante de europeus no atual ciclo, Tite terá na fase de grupos duas seleções daquele continente que precisou encarar no Mundial de 2018 – e, portanto, já com algum conhecimento. De quebra, o Brasil fará sua estreia apenas no último dia reservado para a primeira rodada, o que dará mais tempo para treinamentos.

“Expectativa, mas novidade não é, em termos de nomes. Claro, com um acompanhamento maior e o objetivo na seleção brasileira”, disse o técnico logo após o sorteio, em entrevista ao SporTV. “Se pegar os resultados, a eliminação da Itália e de Portugal, com Suíça e Sérvia, traz (um alerta), e também a equipe de Camarões, que é muito forte na escola africana.”

A “eliminação” a que Tite se refere diz respeito às Eliminatórias Europeias. A Itália perdeu a vaga direta no grupo que classificou a Suíça, enquanto Portugal foi superado pela Sérvia. Os portugueses acabariam buscando a classificação na repescagem, enquanto os italianos ficaram pelo caminho.

“Assisti ao jogo da Suíça, foi um jogo logo depois do nosso nas Eliminatórias. Era o jogo contra a Itália, fez 1 a 0 no início, teve perto de fazer 2 a 0, mas levou o empate. Jogo de nível mundial, alto, também precisa ser alto o nível nosso. Tudo igual Só faltou a Costa Rica”, considerou Tite, lembrando do único adversário que acabou não sendo repetido da Copa de 2018.

Naquele ano, o Brasil estreou diante da Suíça e sofreu para empatar por 1 a 1. O resultado fez com que a seleção fosse para a rodada derradeira, diante da Sérvia, correndo o risco de ficar de fora das oitavas de final. Aquela jornada foi assimilada pela comissão técnica.

“A equipe tem que iniciar bem. A gente já tem essa experiência, (de ter) de iniciar bem, ter um nível de desempenho desde o primeiro jogo, para projetar e crescer na competição”, disse Tite, que ainda vibrou pelo fato de o Brasil ser uma das últimas seleções a estrear na Copa do Mundo do Catar. “Qualquer tempo que possa ter, de contato com os atletas, de treinamento, é uma vantagem.”

