Brasil pega Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar

A Fifa realizou no início da tarde desta sexta-feira (1º), em Doha, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar.

O Brasil terá como um de seus adversários no Grupo G a Suíça. Em 2018, na última edição, brasileiros e suíços se enfrentaram na estreia de ambas as equipes e empataram em 1 a 1.

A equipe do técnico Tite jogará nos dias 24 e 28 de novembro e encerra a fase de grupos no dia 2 de dezembro. O Mundial será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.