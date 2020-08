Thiago Silva vai assinar contrato de dois anos com Chelsea, diz site

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O zagueiro Thiago Silva, que está de saída do PSG após oito temporadas, está muito próximo de acertar um contrato com o Chelsea, de acordo com a ESPN.

Segundo o site, o vínculo do brasileiro com o clube de Londres será de dois anos e deve ser concretizado ainda nesta semana.

Thiago Silva tem 35 anos e considera que pode atuar em alto nível na Europa por mais duas ou três temporadas.

Cobiçado por times europeus, o jogador, ainda de acordo com a ESPN, optou pela proposta do Chelsea justamente pelo tempo de contrato oferecido pelo clube inglês.

Uma conversa entre Thiago Silva e o técnico do Chelsea, Frank Lampard, é esperada para acontecer ainda hoje para alinhar as expectativas.

As informações são da FolhaPress