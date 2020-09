Thiago Neves cobra R$ 20 milhões do Atlético-MG após ‘quase acerto’

PUBLICIDADE

Thiago Fernandes

Belo Horizonte, MG

A quase ida de Thiago Neves ao Atlético-MG pode parar na Justiça. O meia, que foi anunciado pelo Sport, cobra R$ 20 milhões do Galo por conta da reviravolta no começo da semana. O clube desistiu da negociação depois de a torcida alvinegra se manifestar contra a contratação do jogador de 35 anos. O Atlético-MG contesta.

Segundo apurou a reportagem, o estafe de Thiago Neves enviou uma notificação extrajudicial ao presidente Sérgio Sette Câmara e ao diretor de futebol Alexandre Mattos cobrando R$ 20 milhões e alegando danos morais.

Pessoas ligadas ao jogador dizem ter áudios e mensagens que comprovam que tudo estava certo entre Thiago Neves e Atlético-MG -inclusive com um pré-contrato assinado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com trecho do documento ao qual a reportagem teve acesso, há um termo que ‘fixou o dever das partes iniciarem, de imediato, vínculo empregatício desportivo’.

O clube mineiro, por sua vez, considera absurda a pedida de Thiago Neves e nega que exista um pré-contrato assinado por Thiago Neves.

Mesmo depois da desistência por parte da diretoria, organizadas do Atlético-MG foram à porta da sede administrativa do clube, em Belo Horizonte, para protestar contra a quase contratação do jogador, que se tornou desafeto dos torcedores por causa das provocações durante a sua passagem pelo Cruzeiro.

As informações são da FolhaPress