Thiago Galhardo responde Gabigol e agradece por ‘lembrança’ durante comemoração

São Paulo, SP O atacante Thiago Galhardo renovou hoje a troca de provocações entre jogadores de Flamengo e Internacional após o término do Campeonato Brasileiro de 2020.

Durante a competição, quando o Inter liderava a classificação, Galhardo protagonizou um vídeo no qual aparecia coçando o nariz, no que seria uma referência ao “cheirinho” – expressão adotada por torcedores do Flamengo na busca por títulos recentes. Na ocasião, ele negou.

Com os resultados da 38ª rodada que deram o título nacional ao clube carioca, Gabigol se lembrou do vídeo.

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, o atacante do Flamengo apareceu em uma live de William Arão em tom de cobrança ao meia colorado. "Seu moleque. Você tem que respeitar, garoto. Olha aqui para você [exibindo a medalha do título brasileiro]. Cheira aqui", afirmou Gabigol.

Neste domingo (28), em entrevista à Rede Globo, Galhardo devolveu e agradeceu a Gabigol pela lembrança em meio à comemoração. “(O título) escapou das nossas mãos. Fico muito feliz de ter sido lembrado por essa provocação. Se eu ganho um título brasileiro, de tamanha importância, eu não me preocuparia com ninguém”, afirmou Galhardo no programa Esporte Espetacular.

"Nunca fiz uma provocação diretamente a eles. Quando chegou a mim o que estava acontecendo, tive que ficar na minha. O futebol está muito chato. Fiquei espantado porque não foi nada direcionado. Muito obrigado por terem lembrado de mim em um momento tão especial para vocês", ironizou. As informações são da Folhapress