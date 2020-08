Tênis usado por Michael Jordan é comprado por R$ 3,3 milhões

PUBLICIDADE

O ano era 1985. Em um jogo-exibição na Itália, o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan quebrou uma tabela de vidro durante uma enterrada. O tênis modelo ‘Air Jordan 1 Highs’, usado por Jordan, foi vendido por US$ 615 mil (cerca de R$ 3,3 milhões) na última quinta-feira (13).

O preço superou o valor do leilão do ‘Air Jordan 1’, em maio, que foi arrematado por US$ 560 mil (cerca de R$ 3 milhões). De acordo com a casa de leilão, um caco ainda está preso no no solado do pé esquerdo do item.

Os itens ficaram valorizados após a estreia do documentário ‘O último arremesso’, que fala da carreira de Jordan. O tênis tem as cores branco, vermelho e preto do Chicago Bull e tem tamanho 13,5 (46, no Brasil). Apesar do valor recorde, a casa de leilão esperava receber ainda mais com a venda do raro produto. A expectativa era arrecadar algo entre 650 e 850 mil dólares.