“Tenho contrato e vou cumprir” afirma Jorge Jesus sobre permanência no flamengo

PUBLICIDADE 

Uma notícia para acalmar os corações rubro negros é de que Jorge Jesus anunciou que vai sim cumprir o contrato que vai até o meio do ano que vem. Depois do vice-campeonato mundial, o treinador apontou que ficará no clube carioca.

“tenho contrato e vou cumprir. Há cinco ou seis equipes na Europa que podem me dar a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões”, declarou o Mister.

Em Portugal, Jesus vai aproveitar para descansar e aproveitar a premiação que vai receber com os resultados de 2019. Campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América, Jesus garantiu mais que troféus individuais e prestígio em seu primeiro ano de trabalho no Brasil.

Os valores altos acertados com Jorge Jesus para a chegada no Flamengo e a premiação generosa que bate os 100 mil euros irão com certeza tranquilizar as férias para voltar com as energias renovadas para 2020