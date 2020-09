Técnico Ramon Menezes, do Vasco, testa positivo para Covid-19

PUBLICIDADE

O Vasco confirmou nesta sexta-feira (18), que o técnico do time, Ramon Menezes, testou positivo para Covid-19. O clube afirmou que ele está assintomático e em isolamento. Na última quinta-feira (17), o time de Ramon perdeu de 1 x 0 para o Botafogo em partida de ida válida pela Copa do Brasil.

Ramon não irá comandar o vasco diante do Coritiba, no domingo, e provavelmente também não está no banco de reservas na próxima quarta, no jogo de volta contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. O auxiliar Thiago Kosloski vai comandar o time no Paraná.

Ele foi o único que testou positivo nos exames realizados nesta sexta no clube.