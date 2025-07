Técnico em campo e líder supremo, Thiago Silva não foi driblado no Mundial

JULIO GOMES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Duas faltas cometidas e zero dribles sofridos em quatro jogos completos. Thiago Silva pode ser resumido a esta impressionante linha estatística. Mas seria uma grande injustiça com o que ele efetivamente representa para o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa.

O Flu se colocou no meio de potências europeias e é a “zebra” em uma semifinal contra o Chelsea e em uma eventual decisão contra Real Madrid ou PSG. Mas se tem um jogador do Flu que está e sempre esteve no nível destes clubes é Thiago Silva, que inclusive já atuou por dois deles.

O zagueiro saiu do Flu para o Milan em 2009, passou três temporadas na Itália e foi então vendido para o PSG pelo maior valor pago por um zagueiro na história. Foram oito anos de Paris e, em 2020, Thiago Silva decidiu defender o Chelsea e ter uma experiência na Premier League. O contrato original era de um ano.

Ele ficou quatro e foi colocado pela torcida no time ideal da história do clube. No PSG, ganhou 23 títulos.

No Chelsea, conquistou a Champions League de 2021, justamente o feito que permite ao clube londrino estar no Super Mundial da Fifa.

Voltou há um ano para encerrar a carreira no Fluminense. Mas quem precisa encerrar carreira se ainda dá para fazer tanta coisa? Thiago virou o técnico do Flu em campo, um líder incondicional e o elo que permite a Renato Gaúcho que suas ideias para preparar um jogo sejam efetivamente cumpridas e deem certo. Um flagra durante a partida de oitavas de final contra a Inter mostrou o capitão dando uma sugestão de mudança tática que acabou sendo aceita pelo técnico. Também viralizou a preleção antes da partida, com um discurso capaz de fazer os companheiros entrarem em campo dispostos a dar a vida.

“Ele é um monstro, joga muito, trabalhei com ele há 15 anos e hoje estamos juntos de novo. É um treinador dentro de campo, ajuda muito, passa tranquilidade e experiência para os demais. Ele, numa hora dessa com jogos importantes, é fundamental. Tenho falado bastante com ele. Hoje (sexta) trocamos ideia e faltam dois jogos para nós. Vamos continuar trabalhando firmes para chegar na final, que é o nosso objetivo. Toda vez que ele se machuca, temos o cuidado com ele. Durante semana, sempre que podemos tiramos ele do treino para não fazer 100% igual aos outros jogadores para que eu possa tê-lo 100% no jogo”, explicou Renato, após a vitória sobre o Al Hilal.

Thiago Silva só não esteve em campo na terceira partida da fase de grupos, contra o Mamelodi Sundowns. De resto, jogou todos os minutos. Havia passado as três primeiras partidas que disputara sem fazer uma falta sequer, mas cometeu duas contra o Hilal, uma delas que acabou em cartão amarelo.

Segundo o Sofascore, não só não foi driblado como ainda ganhou 75% dos duelos e teve 79% de eficiência nos duelos aéreos, além de acertar 90% dos passes. Números monstruosos, que fazem jus ao apelido.

Para a semifinal contra o Chelsea, Renato não terá Freytes, suspenso. Pode deixar a dupla Thiago-Ignacio em campo e voltar para a linha de quatro atrás ou, o mais previsível, insistir com o sistema de três zagueiros, com Thiago Santos entrando no time. A falta de treinos e entrosamento certamente será compensada pelo capitão, 40 anos completados, mais de 20 no futebol profissional.

“Independentemente do sistema que a gente joga, quando você tem um time de qualidade, um time que entende o sistema de jogo, fica mais fácil de mudar de esquema, mesmo sem muito tempo de treino”, falou Thiago.