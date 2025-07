Série D: Ceilândia vence Luverdense nos acréscimos por 1 a 0

Por Leonardo Rodrigues

No Abadião, o Ceilândia venceu o Luverdense por 1 a 0 nos acréscimos e com um jogador a menos, na tarde deste sábado (5/7), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O gol foi marcado por Natan Bahia, que saiu do banco para alegrar a torcida ceilandense no último minuto.

Em um jogo que poderia valer a liderança do grupo A5, a depender de resultados, terminou com o mandante com 23 pontos e os visitantes com 20 pontos, e na mesma colocação de quando o jogo começou: Ceilândia em segundo e Luverdense em terceiro do grupo.

O líder continua sendo o Aparecidense, com 25 pontos, que ganhou do Porto Velho por 7 a 0 também neste sábado.

Sem gols

Apesar do 0 a 0 nos primeiros 15 minutos, quem estava levando a melhor era o Ceilândia. O Gato Preto não deixava o Verdão pegar na bola e muito menos passar para a zona adversária.

A partir desse momento, o Luverdense começou a ter um pouco mais de posse, mas nada do gol sair para ambos os lados.

O Ceilândia tinha as melhores chances, mas não conseguia efetivar em gols.

Durante o primeiro tempo inteiro, o Ceilândia chegou a ameaçar tirar o 0 do placar, com chutes de Tarta ou chegadas na área de Valter Bala.

Entretanto, quando não era a falta de paciência para finalizar com precisão a jogada, o goleiro João Guilherme salvava os visitantes.

A situação do Ceilândia só piorou com a expulsão do volante Lagoa, aos 41 minutos, quando fez uma falta no jogador adversário e recebeu o segundo cartão amarelo.

Com 10 em campo, o Gato Preto tinha mais 45 minutos com um a menos para abrir o placar.

Primeiro tempo: Ceilândia 0 x 0 Luverdense

No apagar das luzes

Na segunda etapa, o jogo trocou. Quem antes tomava pressão, agora sufocava. Com 11 em campo, o elenco do Luverdense aproveitou a superioridade numérica para tirar o 0 do placar.

Mesmo com os personagens se invertendo, o final se encaminhava para o mesmo do primeiro tempo: muita rotatividade das jogadas, mas pouca efetividade para chutar.

Os times trocavam os jogadores, entretanto a eficácia não surgia. Como estavam com um a mais, o Luverdense verticalizava as jogadas entre as linhas de defesa e meio campo, enquanto o Ceilândia sempre esperava o contra-ataque para surpreender.

Porém, toda vez que arrancavam com a bola, os jogadores do mandantes se deparavam com a defesa do Verdão já recomposta.

Entretanto, quem acredita sempre alcança. Natan Bahia, que veio do banco Ceilândia, ouviu a cantoria da torcida que não parou o jogo inteiro, e no último minuto recebeu a bola, correu com ela e chutou no canto contrário ao de João Guilherme, para abrir o placar para o Gato Preto.

O time que ficou 45 minutos com um a menos e só se defendendo, conseguiu levar os 3 pontos para casa.

Foto por: Lucas Alarcão/Ceilândia

Próximos jogos

Com a derrota, os visitantes retornam a campo no próximo sábado (12/7), às 18h, e recebem o Mixto em casa, enquanto os mandantes jogam no domingo (13/7), às 15h30.

O Ceilândia vai até o Paranoá enfrentar o Capital.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira