Substância semelhante à maconha aparece em post de Dani Alves

O lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, fez postagens na madrugada desta terça-feira (15), no Instagram, que causaram polêmica. Em um vídeo onde aparece o cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, uma substância semelhante à maconha aparece em cima de uma mesa.

Em seguida, o meia apagou o story e deixou apenas um vídeo onde aparece cantando a música Hoje a Noite é Nossa, de autoria de Diegues. Mesmo assim, deu tempo de alguns seguidores printarem o vídeo e divulgarem nas redes sociais demonstrando a suspeita de que a droga seria do jogador. Veja algumas das reações:

E esse kit que o Dani Alves postou no Instagram sem querer ? Dani Alves maconheiro fodasekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/qxubzAlDfO — SPFC DA OPRESSÃO 🇾🇪 (de 🏠) (@spfcdaopressao) September 15, 2020

Dani Alves fumando prensado.

esse é o tweet pic.twitter.com/kGTIoMZomM — Paulistão Deprê (De 🏘️) (@SPFutDepre) September 15, 2020

Prensadão mesmo Dani Alves? Pega essa kit 😂😂😂 pic.twitter.com/oWeEqMo86l — Plantel Cartola (@plantelcartola) September 15, 2020

Treinos

Lesionado desde o último dia 26 de agosto, após sofrer uma pancada no jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, Dani Alves está fora de combate. O atleta, que joga de meia desde que chegou ao São Paulo no ano passado, publicou um vídeo na segunda (15) treinando em uma praia com uma proteção no antebraço direito.

Dani não defenderá o tricolor na partida contra o River Plate, na quinta (17), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo será no Morumbi.