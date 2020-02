Só a vitória interessa ao Jacaré

PUBLICIDADE 

Fundado há vinte anos, o Brasiliense teve um crescimento precoce, chegando à semifinal da Copa do Brasil, com apenas dois anos de vida. Em 2002, o Jacaré passou por inúmeros grandes clubes e perdeu a final da segunda competição mais importante do Brasil para o Corinthians, com uma arbitragem bem favorável ao Timão. Hoje, às 19h45, o time, comandado por Mauro Fernandes, recebe o Paysandu, no Estádio Serra do Lago, em Luziânia e só a vitória interessa para que o clube avance no torneio.

Grande destaque do Brasiliense na estreia do Candangão (com dois gols), o meia-atacante Marco Aurélio conversou com a reportagem, falou sobre sua experiência em disputas de Copa do Brasil. “Já joguei várias edições. Cheguei na final de 2010 pelo Coritiba., perdemos pro Vasco na final. No ano seguinte, chegamos à semifinal e fomos desclassificados pelo Internacional”, lembrou o jogador.

Perguntado sobre como poderia ajudar com sua experiência, ele enumerou atletas com grande bagagem no elenco amarelo. “Temos no elenco, como Zé Love, Rafael Donato, Radamés, Preto Costa, Neto Baiano e Edno”.

Ciente de que nem o empate interessa nesse jogo único, Marco Aurélio enfatiza a questão de que o time vem trabalhando bastante, já sabendo dessa situação desde a pré-temporada. “Sabemos que é só um jogo de ida , onde o visitante joga pelo empate. Temos que jogar bem e dar o melhor pra seguirmos na competição”, discursou.

Indagado sobre a questão de jogar em Luziânia, Goiás, defendendo um time do DF, ele achou estranho. “Seria bem melhor jogar em Brasília , até pelo fato do time ser de Brasília, porém infelizmente o estádio que jogamos (Serejão) não está apto para o jogo pelo gramado, no qual poderia atrapalhar”.