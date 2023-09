Shopping inaugura primeira loja da NBA no DF

Liga chega a 27 lojas pelo Brasil

Foi inaugurada nesta semana a 27ª loja oficial da NBA no Brasil, a primeira na região centro-oeste. Desta vez a cidade escolhida foi Taguatinga, considerada a capital econômica do Distrito Federal. Localizada no segundo piso do Taguatinga Shopping, a loja tem 200 m² e os visitantes poderão ter uma experiência no universo NBA. São produtos oficiais da liga, incluindo camisas, camisetas, calçados, bonés e uma variedade de coleções exclusivas no local.

Com a inauguração em Taguatinga, a NBA tem lojas nos seguintes estados brasileiros: Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

A experiência fica ainda mais especial com diversas atividades imersivas como parte de uma quadra de basquete com uma tabela na altura oficial, de 3.5 metros, telão e provadores que remetem ao usados nas arenas, uma estrutura que simula o tamanho dos pés e das mãos dos jogadores, permitindo que os visitantes se divirtam fazendo comparações, entre outras.

“Focamos em qualificar nossas operações para atender os desejos dos consumidores e construir um ambiente cada dia mais completo para recebê-los. A inauguração da loja é uma conquista a parte: é uma exclusividade do TGS e da capital. Estamos ansiosos e felizes por proporcionar essa experiência aos nossos clientes”, afirma o superintendente do shopping, Marcos Atayde.

Para o Grupo Arpoador, já responsável por duas operações no interior de São Paulo, a expansão dos negócios para a capital também merece celebração. “É uma alegria ter encontrado parceiros que entenderam nossas necessidades para viabilizar o projeto. Os fãs da NBA terão uma loja linda, com todos os itens desejáveis para qualquer fã do esporte. Também encontrarão uma loja cheia de experiências que só o basquete proporciona”, completa o proprietário, Leandro Pozzi.

Fotos: Divulgação

