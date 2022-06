Série B: times do G4 vencem e tabela não muda

Além do Cruzeiro, que venceu de virada e segue na liderança, Bahia e Grêmio também venceram seus confrontos

A 15ª rodada da Série B, que começou na segunda-feira (27), contou com mais cinco jogos na noite de ontem (28), sendo três deles de times do G4 da competição, que venceram e seguem na zona de classificação à elite do Brasileirão.

O Cruzeiro, líder isolado, recebeu o Sport e saiu atrás no placar com gol de Kayke, mas conseguiu a virada ainda na primeira etapa, quando Sabino, contra, empatou, e Daniel Júnior fez o gol da vitória. Com 34 pontos, a Raposa abriu quatro de vantagem para o vice-líder, Vasco, que joga hoje contra o Novorizontino.

Já o Bahia, terceiro colocado, vinha de uma série de três derrotas – uma delas na Copa do Brasil -, que culminaram na demissão de Guto Ferreira. Contra o Brusque, fora de casa, a equipe venceu por 2×0, com gols de Júlio César e Rodallega, e segue vivo na busca pelo acesso.

Mantendo a invencibilidade que já dura nove jogos – sendo três vitórias e seis empates -, o Grêmio venceu o Londrina em casa, por 1×0, com gol de Biel, e abriu quatro pontos do quinto colocado, o primeiro fora da zona de classificação.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Zona de rebaixamento

Na luta para fugir da zona de rebaixamento, dois jogos movimentaram a noite. Vila Nova e Ponte Preta, ambos no Z4, se enfrentaram em Goiânia, e os visitantes saíram na frente com gol de Lucca, mas logo a equipe mandante empatou com Rubens, de pênalti.

E para fechar os jogos de terça., o Guarani, 19º colocado, recebeu o Ituano que também tentava escapar da parte de baixo e, com uma vitória por 2×0, chegou a 13ª colocação. Os gols foram marcados por Rafael Elias e Neto Berola.