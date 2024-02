Times do DF se enfrentam na primeira fase da Copa Verde 2024

No Candangão, Ceilândia está em terceiro lugar na tabela com 16 pontos conquistados em sete partidas

Lucas Maia e Pedro Vianna

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Na tarde desta quarta-feira (28), Ceilândia e Real Brasília se enfrentam pela Copa Verde. O jogo está marcado para às 15j30, no estádio do Bezerrão. As equipes se enfrentam em confronto único pela primeira fase da competição.

Como chegam as equipes?

No Candangão, Ceilândia está em terceiro lugar na tabela com 16 pontos conquistados em sete partidas, sendo cinco vitórias, um empate e uma derrota, além de estar empatado com o líder Capital como melhor ataque, com 17 gols marcados. O destaque individual do Gato-Preto, é o atacante Romarinho, artilheiro isolado da competição com sete gols.

O Real Brasília, atual campeão candango, ocupa a sexta posição na tabela com sete pontos conquistados em sete jogos, sendo duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Além disso, o Leão do Planalto vem de classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, após vencer por 2 a 1 o São Raimundo, de Roraima.

Como funciona a competição?

A Copa Verde é um campeonato regional disputado desde 2014 com representantes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espírito Santo. É dividido em cinco fases com 24 participantes. Na primeira fase, são 16 equipes divididos em oito grupos de dois times que se enfrentam em jogo único com os vencedores se classificando para a segunda fase.

A partir da segunda fase são os oito classificados do primeiro confronto, além de mais outras oito equipes que entram na competição apenas nesse momento, pois são as melhores ranqueadas pela CBF. Da terceira fase em diante, os jogos são de ida e volta. A competição é mata-mata do início ao fim.

O time com mais títulos na história da competição é o Paysandu com três títulos (2016, 2018 e 2022). Já no Distrito Federal apenas dois times foram campeões, o Brasiliense (2020) e o Brasília (2014).