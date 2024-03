Sem Vini Jr., Rodrygo brilha e dá vitória ao Real Madrid sobre o Bilbao

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Sem Vini Jr., o Real Madrid contou com o brilho de Rodrygo para vencer o Athletic Bilbao neste domingo (31) por 2 a 0 e se manter líder isolado do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro foi autor de dois bonitos gols no Santiago Bernabéu.

O atacante brasileiro Vinícius Júnior foi desfalque por estar cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto foi o marroquino Brahim Díaz.

O zagueiro brasileiro Éder Militão retornou aos gramados após sete meses afastado por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo justamente em uma partida contra o Athletic Bilbao. Ele entrou nos acréscimos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida do Real Madrid.

O Real Madrid segue líder isolado da La Liga com oito pontos à frente do vice-colocado, o Barcelona.

Os merengues chegaram aos 24 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol, sendo 18 vitórias.

O jogo

O Real Madrid teve o controle do jogo no primeiro tempo e criou as melhores chances. Com o gol de Rodrygo logo aos sete minutos, os merengues ganharam tranquilidade e tiveram mais duas boas chances de ampliar: uma em chute de fora da área de Valverde e outra em uma cabeçada de Tchouameni que a bola passou raspando à trave.

O time da casa iniciou o segundo tempo levando sustos. O goleiro Lunin fez boas defesas e segurou o empate. Até que o Real Madrid colocou o jogo nos eixos novamente e chegou ao 2 a 0 em outra grande jogada de Rodrygo, que foi iniciada por Bellingham. Mais confortável no placar, o técnico Carlo Ancelotti promoveu substituições em atacado e os merengues seguraram o resultado.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 2 X 0 ATHLETIC BILBAO

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Competição: La Liga (30ª rodada)

Data e hora: 31 de março de 2024, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Alberola Rojas

Auxiliares: Rodríguez Moreno e Cabañero Martínez

VAR: Pulido Santana

Cartões amarelos: Nacho Fernández, Tchouaméni (MAD); Ruiz de Galarreta (ATH)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Rodrygo, aos 7 minutos do primeiro tempo (MAD); Rodrygo, aos 27 minutos do segundo tempo (MAD)

Real Madrid: Lunin, Carvajal (Éder Militão), Rüdiger, Nacho Fernández e Mendy; Tchouameni, Valverde (Lucas Vásquez) e Kroos (Camavinga); Rodrygo (Modric), Bellingham e Brahím Díaz (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos (Berchiche), Yeray Álvarez (Dani Vivian), Paredes e Lekue; Prados (Ruiz de Galarreta), Vesga, Iñaki Williams e Samcet (Muniain; Berenguer e Guruzeta (Adu Ares). Técnico: Ernesto Valverde.