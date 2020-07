Sem máscara, Renato Gaúcho é parado por guarda municipal na praia de Ipanema

PUBLICIDADE

Renato Gaúcho, 57, foi abordado por um agente municipal enquanto se divertia com amigos na tarde deste domingo (12) na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

O técnico do Grêmio não estava usando máscara facial para prevenção do novo coronavírus -essa é uma medida obrigatória estabelecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O momento de alerta foi flagrado por fotógrafos que estavam no local. O acesso às praias da cidade está limitado.

Na atual fase do plano de reabertura da prefeitura, só é permitido praticar exercícios individuais nos calçadões e nas águas das praias. Sendo assim, ficar sentado nas areias, montar cadeiras e guarda-sóis, e mesmo entrar na água apenas para se refrescar são práticas que seguem proibidas.

A prefeitura diz que, por meio da Guarda Municipal, reforçou o patrulhamento na orla da zona sul para orientar a população e fiscalizar se as regras para evitar a disseminação do novo coronavírus estão sendo cumpridas.

Vale lembrar que a multa para quem desrespeitar a proibição de frequentar a praia é de R$ 107, segundo Crivella. A decisão foi tomada no último dia 9.

As informações são da FolhaPress