SBT confirma transmissão da Libertadores em TV aberta

O SBT e a Conmebol chegaram a um acordo, e a emissora de Silvio Santos vai transmitir a Copa Libertadores da América na TV aberta até 2022. As primeiras partidas transmitidas devem ser Bolívar x Palmeiras e Universidad Catolica x Grêmio, na próxima quarta-feira (16), válido pela terceira rodada da fase de grupos.

A emissora deve definir, em breve, a equipe que fará as transmissões. Os nomes de Téo José e André Henning para a narração são especulados, assim como o de Mauro Naves para reportagem e comentários. Atualmente, Henning faz parte do quadro de funcionários da Esporte Interativo, enquanto Naves está na FOX Sports. Téo está sem contrato.

Desta forma, o Grupo Globo deixa de transmitir a competição. A Globo não chegou a um acordo com a Conmebol por conta do alto valor de 60 milhões de dólares anuais para transmitir em TVs aberta e fechada. Os valores pagos pelo SBT não foram divulgados, mas devem ser inferiores aos US$ 60 mi, já que a emissora de Silvio Santos só tem direito de transmitir em TV aberta.

Na TV fechada, a FOX Sports deve seguir transmitindo. O Facebook também segue tendo os direitos. Antes da pandemia, a rede social transmitia os jogos que ocorriam às quintas-feiras.