São Paulo vira contra o Athletico no Morumbi e encosta no G4 do Brasileirão

Gabriel Neves e Luciano marcaram para o São Paulo, enquanto Vitor Roque anotou para o Athletico-PR.

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo passou para a quinta colocação da tabela, com 18 pontos somados. Já o Athletico-PR caiu para o oitavo lugar, com um total de 16 pontos.

A equipe Tricolor tem como próximo compromisso o duelo fora de casa contra o Cruzeiro, marcado para este sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio. Já o Athletico-PR, também no sábado, mas um pouco mais cedo, às 16h (de Brasília), recebe o Corinthians na Arena da Baixada.

O JOGO

As equipes começaram a partida com boas movimentações em busca do gol, mas quem marcou primeiro foi o Athletico-PR com Vitor Roque.

Apesar do aumento de produção do Furacão logo após o gol, o São Paulo empatou com Gabriel Neves.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com um ritmo eletrizante, que deu resultado com Luciano, que mandou a bola para as redes e ampliou.

GOLS E LANCES

Quase contra – Wellington Rato cruzou a bola para a área, Pedro Henrique tentou interceptar, mas pegou mal e quase encobriu o goleiro Bento, dando um susto na torcida do Athletico-PR.

0 x 1 – Aos 10 minutos do primeiro tempo, Madson arrancou pela direita, achou Vitor Bueno na entrada da área e acionou o meia. Ele foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vitor Roque empurrar para o fundo do gol.

1 x 1 – Com 18 minutos do primeiro tempo, Luciano fez a tabela com Calleri, que devolveu para ele de calcanhar. Luciano até tentou o chute, que explodiu na zaga e sobrou para Gabriel Neves. O uruguaio encheu o pé de primeira e empatou o confronto no Morumbi.

Que susto! – Alan Franco tirou a bola bem em cima da linha para evitar o segundo gol do Athletico-PR. No lance, Cuello finalizou cruzado, com força. Bem posicionado, Alan Franco apareceu no momento certo e tirou ela no último segundo.

2 x 1 – Com somente um minuto do segundo tempo, Rodriguinho ganhou na velocidade de Madson, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. Calleri dominou, fez um pivô e tocou na medida para Luciano bater colocado e virar.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan (Alisson), Gabriel Neves, Rodrigo Nestor (Rodriguinho), Wellington Rato (Jhegson Méndez); Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Vinicius Kauê); Hugo Moura, Alex Santana (Léo Cittadini), Vitor Bueno (Willian), Christian e Cuello (Terans); Vitor Roque (Marcelo Cirino). Técnico: Wesley Carvalho.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 22.882

Renda: R$ 902.398,00

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Alex Santana, Thiago Heleno (CAP), Calleri, Gabriel (SAO)

Gols: Vitor Roque (10min/1ºT), Gabriel Neves (18min/1ºT), Luciano (1min/2ºT)

