São Paulo se reapresenta com novidades e sem Hudson, a caminho do Fluminense

O elenco do São Paulo iniciou a pré-temporada nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. O técnico Fernando Diniz contou com 29 jogadores em campo no primeiro dia de trabalhos de 2020. O volante Hudson foi liberado da reapresentação para acertar o empréstimo com o Fluminense. A negociação deve ser concluída nesta quinta, no Rio de Janeiro.

Além dos dois novos integrantes da comissão técnica, o médico fisiologista Luis Fernando de Barros e o auxiliar fixo Vizolli, o São Paulo começou o ano com novidades: Shaylon e Brenner retornaram de empréstimos e foram reintegrados. O meia defendeu o Bahia em 2019, enquanto que o atacante voltou do Fluminense.

Os jovens Fabinho e Danilo Gomes, atacantes revelados nas categorias de base do clube, também se reapresentaram com o grupo principal. O meia-atacante Everton, recuperado de cirurgia no joelho realizada no ano passado, voltou a trabalhar normalmente com o elenco.

O atacante Rojas, por sua vez, segue no departamento médico em recuperação de cirurgia no joelho. Os outros desfalques foram o zagueiro Walce, o meia Igor Gomes e o atacante Antony, que estão com a seleção brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico.

Após a reapresentação no CT da Barra Funda e o trabalho em campo, os jogadores almoçaram e seguiram para o CFA Laudo Natel, centro de treinamentos da base do clube em Cotia. A estreia do São Paulo em 2020 será no próximo dia 22, uma quarta-feira, às 21h30, diante do Água Santa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Confira os 29 jogadores que se reapresentaram no São Paulo:

Goleiros – Tiago Volpi, Lucas Perri, Júnior e Thiago Couto;

Laterais – Juanfran, Reinaldo, Igor Vinícius e Léo;

Zagueiros – Bruno Alves, Arboleda, Anderson Martins e Diego;

Volantes – Luan, Liziero, Tchê Tchê e Jucilei;

Meias – Daniel Alves, Hernanes, Shaylon, Gabriel Sara e Vitor Bueno;

Atacantes – Alexandre Pato, Pablo, Brenner, Toró, Everton, Helinho, Danilo Gomes e Fabinho.

Estadão Conteúdo