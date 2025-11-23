São Paulo faz jogo fraco e com pouco público, mas vence Juventude e sonha com Libertadores

Pouco mais de 6 mil torcedores viram o São Paulo vencer o Juventude por 2 a 1 na Vila Belmiro, neste domingo, com gol de Bobadilla e Rigoni. Desanimada com a quantidade abissal de desfalques da equipe somada à derrota por 3 a 1 para o Corinthians, a torcida tricolor pelo menos terminou de ver a partida da 35ª rodada do Brasileirão sabendo que pode continuar sonhando em alcançar uma vaga na Libertadores.

Os são-paulinos jogaram na Vila Belmiro por causa do show da banda britânica Oasis no MorumBis. Foi a primeira vitória em três jogos no ano como mandante em Santos. Antes, empataram por 2 a 2 com o Flamengo e perderam por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

Em oitavo lugar, com 48 pontos, o São Paulo está a sete pontos do Fluminense, time que abre o G-7, criado após Flamengo e Palmeiras irem à final da Libertadores. Embora pouco provável, ainda tem chances de ultrapassar a equipe das Laranjeiras. A melhor chance de ir ao torneio continental, contudo, é torcer para que Fluminense ou Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, pois, nesse caso, uma nova vaga via Brasileirão seria criada para o oitavo colocado.

São Paulo e Juventude fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente, até em razão da ausência de jogadores que oferecessem maior qualidade ao meio de campo. Se o time gaúcho sentia falta de Nenê, suspenso, para armar o jogo, a equipe paulista jogava mais uma vez destroçada por desfalques, 12 no total. O mais novo da lista é o zagueiro Rafael Toloi, que machucou o quadril na derrota no clássico.

Com poucas opções, Hernán Crespo encontrou algumas alternativas interessantes que renderam frutos, como o uso de Ferreirinha como ala pela esquerda. O garoto Maik também funcionou pela direita. Lá na frente, Tapia dava profundidade ao jogo tricolor

O gol saiu de um bom lance de Ferreirinha, que carregou a bola para dentro em direção à área e soltou para Luciano finalizar na pequena área. O chute iria para fora, mas Bobadilla conseguiu alcançar a boola e empurrá-la para a rede. Não houve nenhum momento de grande reação do Juventude até os instantes finais do primeiro tempo, quando Jadson e Mandaca levaram perigo.

O São Paulo voltou para o segundo tempo sem Ferreirinha, substituído por Lucca após reclamar de dores, se tornando possível candidato a engrossar a lista de desfalques nesta reta final de temporada. A dinâmica da partida pouco mudou depois da alteração feita por Crespo, que não conseguia corrigir o buraco no meio de campo quando o time se dispunha ofensivamente.

Lucca, de apenas 18 anos, mostrou personalidade e procurou jogo. Cometeu erros, porém insistiu na audácia e foi importante para fazer o São Paulo avançar pela esquerda, quebrando a marcação. A postura do garoto ajudou a mudar a configuração do jogo, que ficou mais aberto, com o Juventude também mais produtivo no ataque. O cenário, contudo, voltou a mudar porque Igor Formiga foi expulso ao dar uma entrada perigosa em Lucca e deixou o time de Caxias do Sul com um a menos. Rigoni fez um golaço para ampliar, já nos acréscimos, e o Juventude diminuiu com um gol contra de Ferraresi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 JUVENTUDE

SÃO PAULO – Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo (Negrucci), Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio) e Ferreirinha (Lucca); Luciano (Paulinho) e Tapia (Riogni). Técnico: Hernán Crespo.

JUVENTUDE – Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Matheus Babi); Igor Formiga, Caíque (Edson Negueba), Jadson (Lucas Fernandes/Giraldo), Luis Mandaca e Marcelo Hermes; Gabriel Taliari e Giovanny (Enio). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Bobadilla, aos sete minutos do primeiro tempo. Rigoni, aos 48, e Ferraresi (contra), aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS – Rafael, Bobadilla Sabino, Lucca e Pablo Maia (São Paulo); Mandaca (Juventude).

CARTÃO VERMELHO – Igor Formiga.

RENDA – R$ 364.679,00.

PÚBLICO – 6.468 pessoas.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

Estadão Conteúdo