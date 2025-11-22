Vini Jr acalma os ânimos e encaminha renovação no Real Madrid, diz jornal

(FOLHAPRESS)

Depois de uma longa novela e especulações de saída, a renovação do contrato de Vini Jr. com o Real Madrid está próxima de ser sacramentada. A informação é do jornal espanhol ‘As’.

Vini Jr. é visto como pilar do elenco e “patrimônio” do clube. Por isso, as partes chegaram a um acordo para renovar o vínculo do camisa 7, que vai até 2027.

As negociações para a renovação de Vini se arrastam desde fevereiro. De lá para cá, o brasileiro conviveu com uma fase em baixa, alternou a titularidade com Rodrygo e teve polêmicas com Xabi Alonso.

Apesar das questões, Vini e Real Madrid ‘acalmaram’ os ânimos e se acertaram em reuniões realizadas nos últimos dias.

Vini entende que seu lugar é no Real Madrid, é tido como um dos protagonistas do elenco, e querido pelos companheiros.

Após a polêmica no clássico contra o Barcelona, quando Vini saiu irritado, Xabi Alonso conversou com o brasileiro para aparar as arestas.

Na temporada atual, Vini soma cinco gols e quatro assistências em 16 jogos pelo Real Madrid, mas tem tido menos minutos em campo, pelo revezamento com Rodrygo na ponta esquerda.