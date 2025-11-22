Menu
Torcida
Busca

Vini Jr acalma os ânimos e encaminha renovação no Real Madrid, diz jornal

Apesar das questões, Vini e Real Madrid ‘acalmaram’ os ânimos e se acertaram em reuniões realizadas nos últimos dias

Redação Jornal de Brasília

22/11/2025 11h44

fbl esp liga real madrid barcelona

Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

(FOLHAPRESS)

Depois de uma longa novela e especulações de saída, a renovação do contrato de Vini Jr. com o Real Madrid está próxima de ser sacramentada. A informação é do jornal espanhol ‘As’.

Vini Jr. é visto como pilar do elenco e “patrimônio” do clube. Por isso, as partes chegaram a um acordo para renovar o vínculo do camisa 7, que vai até 2027.

As negociações para a renovação de Vini se arrastam desde fevereiro. De lá para cá, o brasileiro conviveu com uma fase em baixa, alternou a titularidade com Rodrygo e teve polêmicas com Xabi Alonso.

Leia também

Apesar das questões, Vini e Real Madrid ‘acalmaram’ os ânimos e se acertaram em reuniões realizadas nos últimos dias.

Vini entende que seu lugar é no Real Madrid, é tido como um dos protagonistas do elenco, e querido pelos companheiros.

Após a polêmica no clássico contra o Barcelona, quando Vini saiu irritado, Xabi Alonso conversou com o brasileiro para aparar as arestas.

Na temporada atual, Vini soma cinco gols e quatro assistências em 16 jogos pelo Real Madrid, mas tem tido menos minutos em campo, pelo revezamento com Rodrygo na ponta esquerda.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado