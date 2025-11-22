Palmeiras e Flamengo são indicados a prêmio de melhor clube de futebol do mundo em 2025

Palmeiras e Flamengo foram indicados ao prêmio de melhor clube de futebol masculino do mundo em 2025 pela Globe Soccer Awards.

Além dos finalistas da Libertadores, outros 14 times estão na disputa, que conta com pesos pesados como Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, PSG, Inter de Milão e Liverpool. O vencedor é escolhido através de votação no site da premiação.

A cerimônia com anúncio dos vencedores será no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Globe Soccer Awards é organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA, na sigla em inglês) em conjunto com a Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA, na sigla em inglês) e entregue pela organização Globe Soccer.

A votação já foi iniciada para essa categoria e para outras. O Globe Soccer Awards também concede prêmios de melhor jogador do mundo, melhor jogadora do mundo, melhor clube de futebol feminino do mundo, melhor técnico, melhor meio-campista, melhor atacante, maior promessa, melhor empresário de jogadores, melhor diretor esportivo de clube e melhor jogador do Oriente Médio.

Brasileiros indicados em outras categorias são Vinícius Júnior, nas categorias de melhor jogador e melhor atacante, Raphinha na de melhor atacante, Roberto Firmino, na de melhor jogador do Oriente Médio, e Amanda Gutierrez, do Palmeiras, na de melhor jogadora. Vinícius Júnior venceu em 2024 nas mesmas categorias em que concorre esse ano.

O Globe Soccer Awards foi criado em 2010 com prêmios apenas para dirigentes e agentes. A partir de 2011, passou a eleger também os melhores jogadores, e depois de 2019, as melhores jogadoras.

Confira todos os times indicados:

Palmeiras

Flamengo

Al Ahly (Arábia Saudita)

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Crystal Palace (Inglaterra)

Inter de Milão (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Napoli (Itália)

Newcastle (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (França)

PSV (Holanda)

Pyramids (Egito)

Sporting (Portugal)

Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Estadão Conteúdo