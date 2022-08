São Paulo e Ceará se enfrentam pelas quartas da Sul-Americana

Quem passar para a semifinal enfrenta o Atlético Goianiense ou o Nacional-URU, que fizeram ontem o jogo de ida, com vitória da equipe goiana

Válido pelas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulor recebe o Ceará na noite desta quarta-feira (3), às 19h15, no Morumbi. O duelo, que é o jogo de ida, será transmitido pela Conmebol TV.

A volta está marcada para a próxima quarta (10), no mesmo horário, no Castelão. Quem passar para a semifinal enfrenta o vencedor do confronto entre Atlético Goianiense e Nacional-URU, que jogaram ontem, com vitória da equipe goiana.

O duelo entre as equipes no Brasileirão aconteceu ainda em maio, no dia 28, também no Morumbi, e acabou empatado em 2×2, com três dos gols da partida sendo marcados ainda na primeira etapa.

São Paulo

Apesar de viver um Brasileirão mediano, sendo a equipe que mais empate e estar exatamente no meio da tabela, o São Paulo segue vivo no mata-mata, tendo passado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Rogério Ceni poupou a maioria dos jogadores no último jogo, derrota para o Athletico, e terá seus titulares descansados para hoje.

Galoppo pode ser mantido na equipe, e os desfalques ficam por conta de Jandrei, André Janderson, Walce, Patrick, Caio, Luan e Arboleda, todos no DM.

Ceará

Na Série A, o Ceará conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas ainda se encontra na parte de baixo da tabela, com 24 pontos – quatro a menos que o Cuiabá, primeiro time no Z4. Mas na Sul-Americana, a equipe comandada por Marquinhos Santos possui a melhor campanha da história da competição, com oito vitórias em oito jogos. Já foram 22 gols marcados e apenas dois sofridos.

Para o jogo de hoje, o alvinegro terá desfalques. Pacheco e Lindoso não viajaram, enquanto Vásquez, que já jogou a competição pelo Deportivo Cali, não pode ser inscrito pelo Ceará. Dentinho e Maheus Peixoto completam a lista de baixas para o jogo.

Ficha técnica

São Paulo x Ceará

Estádio Morumbi, São Paulo-SP – 03/08/2022, às 19h15 – jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

Quarto árbitro: Nicolas Gamboa (CHI)

VAR: Jhon Perdomo (COL)