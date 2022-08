Duelo brasileiro acontece hoje na Libertadores

Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Estudiantes e Athletico Paranaense, que jogam na quinta-feira (4)

Na noite desta quarta-feira (3), acontece o duelo entre o atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, e o atual campeão da Libertadores, o Palmeiras. O jogo é válido pelas quartas de final da Libertadores, no Mineirão, às 21h30, e será transmitido pela ESPN e Facebook.

O jogo de volta, que decide o classificado à semifinal, acontece na próxima quarta-feira (10), no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo. Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Estudiantes e Athletico Paranaense, que jogam amanhã.

Atlético Mineiro

Mandante do jogo, o Galo tenta se recuperar de uma fase irregular. Depois de ter vencido o jogo de ida, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. No Brasileirão, três jogos sem vitórias, sendo duas derrotas, que culminaram na saída do G6. Turco Mohamed deixou o cargo e Cuca voltou, e perdeu para o Internacional por 3×0 na última rodada.

Arana estava com um desconforto muscular e é dúvida, podendo dar lugar a Rubens ou Dodô. Allan cumpre suspensão na Libertadores e está fora. Zaracho foi poupado no Brasileirão e está de volta.

Palmeiras

Líder isolado do Brasileirão e dono da melhor campanha da atual edição da Libertadores, o Palmeiras defende uma sequência invicta fora de casa e está a dois jogos de igualar as 18 partidas sem ser derrotado fora de seus domínios – recorde que pertence ao Atlético Mineiro.

A equipe paulista não perde um jogo de Libertadores desde maio do ano passado, quando foi superado pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Como visitante, a última derrota foi em abril de 2019, contra outro argentino, o San Lorenzo, por 1×0.

O técnico Abel Ferreira deve manter a equipe que venceu o Ceará pelo Brasileirão na última rodada. Rony, com lesão, nem viajou com a delegação. José López, inscrito para as oitavas, deve seguir sendo a referência no ataque. Miguel Merentiel e Endrick também entraram na lista de jogadores do torneio, mas o garoto de 16 anos não foi relacionado para este jogo.

Ficha técnica

Atlético Mineiro x Palmeiras

Estádio Mineirão, Belo Horizonte-MG – 03/08/2022, às 21h30 – jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Árbitro assistente 1: Diego Bonfá (Argentina)

Árbitro assistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Árbitro de vídeo (VAR): Juan Lara (Chile)