São Paulo acerta com o treinador argentino Luis Zubeldía

O São Paulo anunciou um novo treinador, Luis Zubeldía. O técnico, que já passou pela LDU, estava sem clube desde sua saída do time equatoriano e tem previsão de chegar ao Brasil neste sábado (20) para formalizar o contrato. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Zubeldía estava sem clube desde a última temporada, quando deixou a LDU. Durante sua passagem pelo clube equatoriano desde 2022, conquistou a Copa Sul-Americana, derrotando o São Paulo nos pênaltis nas quartas de final, além de vencer o Fortaleza na final. O argentino de 43 anos acumula experiências em clubes como Lanús (ARG), Barcelona-EQU, Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP) e Cerro Porteño (PAR).

Apesar de já ter um acordo verbal com Zubeldía, é improvável que ele assuma o comando da equipe imediatamente. O São Paulo enfrenta o Atlético-GO neste domingo (21), às 18h30, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, Milton Cruz estará à beira do campo, enquanto Zubeldía finaliza os últimos detalhes burocráticos para assumir o comando.