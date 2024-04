Botafogo desencanta e supera Atlético-GO em noite de uruguaio goleador

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Botafogo findou uma seca que já durava três partidas e superou, por 1 a 0, o Atlético-GO atuando no Nilton Santos em jogo da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe sob comando do português Artur Jorge, que segurou o time com ataque mais goleador do país em 2024 até o momento.

Com o resultado, construído com gol do uruguaio Mateo Ponte, a equipe carioca somou seus primeiros pontos na tabela, enquanto os goianienses permaneceram zerados com duas derrotas.

Os clubes voltam a campo na noite deste domingo (21) pelo torneio nacional. O Botafogo recebe o Juventude, enquanto o Atlético-GO, também em casa, mede forças com o São Paulo.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Luiz Henrique (Savarino); Jeffinho (Óscar Romero), Júnior Santos (Patrick de Paula) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). T.: Artur Jorge

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Romão; Rhaldney (Yony González), Baralhas, Shaylon, Alejo Cruz (Vágner Love) e Luiz Fernando (Max); Emiliano Rodríguez (Derek). T.: Emilio Faro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Lucas Halter, Tiquinho Soares, Patrick de Paula (BOT); Luiz Felipe, Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Rhaldney (ATG)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Mateo Ponte (BOT), aos 31 min do 1° tempo