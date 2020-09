Santos vai à CBF e questiona VAR após montar dossiê

PUBLICIDADE

Diego Salgado e Eder Traskini

São Paulo, SP

Representantes do Santos foram à sede da CBF na manhã desta quinta-feira (10) para questionar o VAR (árbitro de vídeo). O clube montou um dossiê com imagens de lances de seus últimos jogos no Campeonato Brasileiro.

A reunião na entidade máxima do futebol brasileiro conta com as presenças do presidente do clube, José Carlos Peres, de Matheus Rodrigues, membro do Comitê de Gestão, e de Bebeto Sauthier, coordenador da análise de desempenho -o departamento reuniu as imagens do dossiê.

O clube já havia enviado um ofício à CBF na semana passada, depois do empate por 2 a 2 com Vasco na Vila Belmiro. No material, os santistas colocaram em xeque o uso do VAR e pediram agilidade, além de respeito aos critérios do árbitro de vídeo.

O clube já havia feito críticas ao sistema após a derrota para o Flamengo, também em casa, dias antes. O dossiê traz imagens dos dois jogos.

No duelo com o Vasco, o Santos viu novamente o VAR ser usado com frequência e de forma demorada. O árbitro de vídeo validou um gol do time vascaíno e também apontou pênalti para os cariocas.

O árbitro de vídeo também foi destaque também no duelo com o Flamengo no último dia 30, também na Vila. Dois gols do Santos foram invalidados, depois de alguns minutos de análise. O time carioca venceu por 1 a 0.

Na quarta (9), o Santos derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, em casa. O último gol marcado pela equipe de Cuca foi de pênalti, depois de consulta ao VAR, que viu falta em Marinho. O próprio atacante cobrou e foi às redes.

As informações são da FolhaPress