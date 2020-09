Santos segue com problema no meio e pode ter improviso na Libertadores

PUBLICIDADE

Eder Traskini

Santos, SP

O técnico Cuca não deve ter o volante Alison à disposição para enfrentar o Delfín (EQU) nesta quinta-feira (24), às 23h (de Brasília), pela fase de grupos da Libertadores. Com isso, há a possibilidade do treinador improvisar no meio-campo do Santos.

Sem o camisa 5, Diego Pituca deve ser recuado para a função de primeiro volante, como já foi diante do empate sem gols com o Botafogo no último domingo (20).

O uruguaio Carlos Sánchez vem sendo testado nas mais diversas funções, desde segundo volante, passando por armador, atuando como meia ou ponta pelos lados. Ele deve iniciar o jogo como segundo volante, mas o terceiro homem de meio segue um problema para Cuca.

O comandante santista escalou Jean Mota no último jogo, ao lado de Pituca pelo centro, e deixou a equipe em um 4-4-2 sem a bola, com Arthur Gomes pela esquerda. Com a volta de Soteldo, Mota e Arthur brigam por uma vaga no meio.

O camisa 23 sai em vantagem pelo bom desempenho contra os cariocas e por ter atuado já algumas vezes na função desde a chegada de Cuca. Já Jean Mota tem a seu favor o maior poder de marcação e familiaridade com a função.

Invicto na Libertadores, o Santos já soma sete pontos no grupo G da competição, com duas vitórias e um empate. Em encontro anterior com o Delfín, o time alvinegro venceu por 1 a 0.

DELFÍN

Villalva; González, Cangá, Rodríguez e Nazareno; Plaza, Corozo, Ortiz e Villalva; Valencia e Garcés. T.: Miguel Ángel Zahzú

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Pituca, Sánchez e Arthur Gomes (Jean Mota); Marinho, Soteldo e Raniel (Kaio Jorge). T.: Cuca

Estádio: Jocay, em Manta (EQU)

Horário: 23h (de Brasília) desta quinta-feira (24)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Transmissão: Facebook Watch

As informações são da FolhaPress