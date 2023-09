Santos fez proposta milionária e esperou meia argentino por quatro meses

Meia argentino é apontado como o número 1 na lista de reforços do Santos

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Santos viveu uma longa novela na tentativa de contratar Roberto Pereyra. E o final deve ser infeliz para o time alvinegro.

Pereyra é o número 1 na lista de reforços do Santos. O meia argentino de 32 anos foi unanimidade.

O clube iniciou os contatos pelo atleta há mais de quatro meses. E confiou que chegar primeiro seria decisivo.

De saída da Udinese (Itália), ele topou ouvir o projeto do Santos. E nunca disse “não”, estando sempre disposto a conversar.

Em dado momento, o Santos se sentiu próximo do desfecho. Mais para frente, viu o tema esfriar e ouviu dos representantes que a prioridade de Pereyra era permanecer na Europa, mais precisamente na Itália.

Para satisfazer o possível reforço, o Santos fez uma proposta “europeia”. Soube das sondagens e equiparou os valores, com direito a salário milionário e pagamento volumoso de luvas e comissão para empresários.

ENROLAÇÃO

O Santos entendeu que o dinheiro seria suficiente para convencer Pereyra. Ele e seus empresários, porém, deram um gelo no Peixe. Demoravam a responder, mas ao mesmo tempo nunca descartavam.

O tempo foi passando, nenhuma definição e, para piorar a situação do Santos, houve mudança dos agentes. Pereyra passou a ter três representantes: dois vigentes e um por força contratual.

Diante desse impasse, o Santos resolveu uma última cartada: o coordenador técnico Alexandre Gallo foi à Europa conversar pessoalmente com o estafe do jogador. Lá, ele finalmente disse “não”. O dirigente do clube mostrou a história do clube de Pelé e demonstrações recentes de apoio do torcedor.

DESISTIU?

Apesar da negativa de Pereyra, o imbróglio segue vigente. A janela na Itália e principais clubes da Europa fechou e não houve o anúncio do argentino em qualquer clube.

Se o caminho for mesmo a saída da Europa, o Santos concorreria principalmente com o futebol árabe ou turco por Pereyra. A proposta é alta para o futebol sul-americano.

A reportagem conversou com um dirigente de outro clube que sondou Roberto Pereyra. A resposta foi: “A oferta do Santos foi assustadora”.

Pereyra, então, segue distante do Santos, apesar de não ter definido seu futuro. E a negociação mais longa da história recente do Peixe segue indefinida.