Salários futuros do Barcelona são impasse para ida de Suárez à Juventus

Luis Suárez está a um passo de fechar com a Juventus, mas alguns detalhes de seu contrato com o Barcelona se tornaram barreira para a finalização da transferência. Quem deu os detalhes foi o jornal espanhol Marca.

Segundo o veículo, Suárez quer receber o salário equivalente ao ano de contrato que ainda resta com o clube catalão. O acordo do uruguaio com o Barça também inclui um segundo ano opcional, mas Suárez está disposto a abrir mão do salário desta outra temporada.

Enquanto isso, o Barcelona está disposto a pagar uma quantidade em dinheiro a Suárez pela quebra de contrato, mas exige também que o Juventus pague uma multa, mesmo que baixa, para os cofres do clube.

O resultado, caso todas as exigências sejam acatadas, seria um acordo similar ao que levou Ivan Rakitic a retornar para o Sevilla. O Barça recebeu 1,5 milhão de euros (mais de R$ 9,4 milhões) de multa do rival espanhol pelo croata.

Existem outros times interessados em Suárez além da Juve, incluindo Paris Saint-Germain, Atletico de Madri e Leicester, mas as negociações com estes clubes estão paralisadas enquanto o Barcelona espera a resolução da negociação com os italianos.

As informações são da Folhapress