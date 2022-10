Salah marca, mas Liverpool perde para o Leeds e fica em nono do Inglês

Com o resultado, o Liverpool ficou estacionado na nona posição, com apenas 16 pontos, longe da zona das competições europeias

Sem brilho e oscilando no Campeonato Inglês, o Liverpool perdeu para o Leeds por 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Anfield, pela 14ª rodada. O resultado deixa o time de Klopp sem motivação para brigar pelas primeiras colocações, a exceção é Salah, autor do único gol da equipe mandante.

Com o resultado, o Liverpool ficou estacionado na nona posição, com apenas 16 pontos, longe da zona das competições europeias. Na liderança, por exemplo, o Manchester City tem 29. O Leeds subiu para o 15º lugar, com 12.

A dificuldade do Liverpool de se adaptar em campo sem o senegalês Mané, que se transferiu para o Bayern de Munique, ficou clara durante o primeiro tempo. O seu substituto, Nunez, ainda não engrenou com Firmino e Salah, que vem tentando chacoalhar uma equipe que vem tendo uma campanha apática na competição.

O Leeds, que não tem nada com isso, se aproveitou das fragilidades do adversário para abrir o placar logo aos quatro minutos. Joe Gomez foi recuar a bola para Alisson, mas surpreendeu o goleiro, que viu a bola chegar limpa para Rodrigo. O espanhol só empurrou.

Coube a Salah a responsabilidade de diminuir o prejuízo do Liverpool. Aos 14 minutos, Robertson cruzou para o egípcio, que acertou um belo chute para deixar tudo igual. Após sofrer o gol de empate, o Leeds voltou a atacar. Brenden Aaronson acertou o travessão do goleiro Alison.

No segundo tempo, o Leeds deixou a posse de bola para o Liverpool e fechou a casinha. O time de Klopp encontrou muita dificuldade e criou poucas oportunidades, uma delas aos 22 minutos. Darwin Nunez recebeu em ótima posição e colocou o goleiro Allan Meslier para trabalhar.

No final, o Liverpool ainda tentou um abafa, mas não conseguiu se colocar à frente do placar. Aos 38 minutos, o brasileiro Roberto Firmino recebeu dentro da área e arriscou. O goleiro Meslier fez uma defesa milagrosa.

Meslier voltou a brilhar aos 44 minutos, quando pegou uma cabeçada à queima-roupa do próprio Firmino. O castigo veio no minuto seguinte. Summerville aproveitou o rebote dentro da área e chutou no canto direito para superar Alison e confirmar a zebra no Anfield.

Mais cedo, o Fulham, que não perde há quatro jogos, e Everton ficaram no empate sem gols no Craven Cottage. O time da casa ficou em sétimo, com 19 pontos, contra 14 do adversário, no 12º lugar.

Estadão conteúdo