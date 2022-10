Max Verstappen conquista ‘pole position’ do Grande Prêmio do México

Verstappen vai largar no domingo à frente do britânico George Russell, da Mercedes, segundo no grid de largada

O holandês Max Verstappen, da Red Bull e que recentemente se sagrou bicampeão de Fórmula 1, conquistou a pole position no GP do México neste sábado, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Depois de conseguir sua sexta pole da temporada e décima nona de sua carreira, Verstappen vai largar no domingo à frente do britânico George Russell, da Mercedes, segundo no grid de largada.

O também britânico Lewis Hamilton, outro piloto da Mercedes, ficou na terceira posição e vai largar ao lado do mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, da Red Bull, quarto colocado.

No início da classificação, o termômetro marcava uma temperatura de 24 graus Celsius, mas no asfalto do circuito era de 49,5 graus. A tarde estava ensolarada e com céu limpo, ainda havia 60% de probabilidade de chuva, o que não ocorreu durante a série.

