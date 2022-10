Com gols de Neymar, Messi e Mbappé, PSG vence Troyes de virada (4-3) e lidera Ligue 1

Na classificação, a equipe da capital francesa segue invicta e com cinco pontos à frente do segundo colocado Lens

O Paris Saint-Germain manteve a liderança no campeonato francês ao vencer o Troyes por 4 a 3 em casa neste sábado, pela décima terceira rodada da Ligue 1, em um jogo em que chegou a ficar duas vezes em desvantagem no placar.

Na classificação, a equipe da capital segue invicta e com cinco pontos à frente do segundo colocado Lens, que havia ficado provisoriamente a dois pontos na sexta-feira após vencer o Toulouse (10º) por 3 a 0.

Os astros do PSG, com o trio ‘MNM’ (Messi-Neymar-Mbappé) no comando, responderam bem para tirar a equipe de apuros e deixar os três pontos no Parque dos Príncipes.

Messi e Neymar foram os protagonistas, com um gol e uma assistência para cada.

O Troyes, décimo primeiro colocado, abriu o placar em Paris, com um gol de Mama Baldé logo aos 3 minutos.

Aos 24, o espanhol Carlos Soler empatou, após dar um belo drible depois de receber uma assistência de Neymar, mas Baldé colocou o Troyes novamente à frente aos 52 minutos.

Messi apareceu então comandando a reação parisiense, com um chute forte com o pé esquerdo aos 55 minutos.

O craque argentino deu uma assistência perfeita para Neymar finalizar com perfeição aos 62 minutos, já colocando o time local à frente no placar.

A ofensiva do PSG era total e as chances não paravam de surgir. Uma queda na área de Soler foi punida com um pênalti e Mbappé se juntou à festa, acertando a cobrança (77).

O Troyes deu emoção aos minutos finais ao diminuir para 4 a 3 aos 88 minutos, com um gol de Ante Palaversa, mas o placar não se mexeu mais e os três pontos ficaram em Paris.

É a terceira vitória consecutiva do PSG na Ligue 1 e somada a esse triunfo está a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, conquistada matematicamente nesta semana com uma espetacular vitória de 7 a 2 sobre o israelense Maccabi Haifa.

O campeão francês chegará, portanto, com o moral nas alturas para o jogo de quarta-feira em Turim contra a Juventus, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde ambiciona terminar como líder de sua chave para, teoricamente, ter uma partida menos complicada nas oitavas de final.

