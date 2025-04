Rüdiger vai perder o restante da temporada após cirurgia no joelho

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger foi operado no joelho e vai perder o restante da temporada da LaLiga, anunciou o Real Madrid nesta terça-feira (29).

“Nosso jogador Antonio Rüdiger passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje [terça-feira] para tratar de uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda”, disse o comunicado do clube, que não especificou quanto tempo ele ficaria afastado.

“A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rüdiger iniciará o trabalho de recuperação em breve”, continua a nota.

Segundo informações da imprensa, o zagueiro de 32 anos pode levar seis semanas para se recuperar. Esse desfalque se junta aos de Dani Carvajal e do brasileiro Éder Militão.

O Real Madrid continua na disputa pelo título do campeonato espanhol. Está quatro pontos atrás do líder Barça, com cinco rodadas a serem disputadas.

Criticado na Alemanha

Rüdiger também aguarda uma suspensão por ter atirado um objeto no campo, que caiu perto do julgado na final da Copa do Rei em Sevilha, perdida por 3 a 2 na prorrogação para o Barcelona.

Visivelmente agressivo, Rüdiger foi agarrado por vários companheiros que tentavam impedi-lo de entrar no campo. No dia seguinte, o jogador pediu desculpas pela atitude em relação ao julgado. “Não há desculpas para o meu comportamento. Cometi um erro antes do apito final. Peço desculpas novamente ao julgado e a todos que decepcionei”, respondeu Rüdiger nas redes sociais no domingo.

Na segunda-feira, o diretor esportivo da seleção da Alemanha, Rudi Völler, disse que Rüdiger “precisa mudar” seu comportamento após seu protesto violento.

“Toni é um jogador de futebol excepcional e um cara muito emotivo, um guerreiro em campo. Ele deve continuar assim. Mas, nesse caso, ele e alguns companheiros de equipe foram influenciados pelo clima extremamente tenso que reinava em torno do clube”, disse Völler à agência de notícias alemã SID, afiliada da AFP.

“Isso não pode acontecer de novo. Principalmente como jogador da seleção alemã. Isso precisa mudar, e ele sabe disso, como demonstrar sua ocorrência pública”, acrescentou Völler.

Muitos jogadores modernos acham que Rüdiger não jogou pela seleção nas próximas partidas.

“Acho que a DFB [Federação Alemã de Futebol] deveria suspendê-lo. Eu não o levaria para a final da Liga das Nações”, disse o ex-jogador da seleção Dietmar Hamann no programa de televisão Doppelpass, do canal Sport 1.

Mesmo sem tolerância por parte da seleção, a lesão tira Rüdiger das partidas da ‘Mannschaft’ em junho.

A Alemanha vai sediar a ‘Final Four’ da Liga das Nações, com uma semifinal contra Portugal no dia 4 de junho em Munique e uma final na mesma cidade da Baviera ou uma disputa pelo terceiro lugar (em Stuttgart) quatro dias depois.

